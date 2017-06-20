Химнасия и Эсгрима — Сан-Мартин Сан-Хуан прогноз специалиста на матч 20.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 20.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Химнасия и Эсгрима и Сан-Мартин Сан-Хуан. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сан-Мартин Сан-Хуан сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Химнасия и Эсгрима. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Если футбольные клубы Химнасия и Эсгрима и Сан-Мартин Сан-Хуан в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

Свой последний матч клуб Химнасия и Эсгрима провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Химнасия и Эсгрима крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Сан-Мартин Сан-Хуан уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Сан-Мартин Сан-Хуан практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Сан-Мартин Сан-Хуан демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Химнасия и Эсгрима и Сан-Мартин Сан-Хуан, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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