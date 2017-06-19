Жувентуде — Бразил де Пелотас: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии В 21.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21-го июня 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Жувентуде и Бразил де Пелотас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Бразил де Пелотас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Жувентуде. Начало данной игры произойдет в 01:15 по московскому времени.

Футбольный клуб Жувентуде среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Бразил де Пелотас выставили 4.3.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Жувентуде существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Жувентуде проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Жувентуде никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Бразил де Пелотас пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Бразил де Пелотас находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Бразил де Пелотас намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Бразил де Пелотас в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Жувентуде – Бразил де Пелотас довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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