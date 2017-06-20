Сангжу Сангму — Чоннам прогноз и ставки от профессионала 21.06.17

21-го июня состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Сангжу Сангму – Чоннам. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Сангжу Сангму, а вот игроки ФК Чоннам смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 13:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Сангжу Сангму – Чоннам определились с коэффициентами. На ФК Сангжу Сангму выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

На своем поле футбольный клуб Сангжу Сангму не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Сангжу Сангму находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Сангжу Сангму в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб Чоннам в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Чоннам демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Чоннам забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Чоннам имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Сангжу Сангму – Чоннам, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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