Динамо-Брест — Неман: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 21.06.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21-го июня, так как именно в этот день на поле сойдутся Динамо-Брест и Неман. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Неман сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Динамо-Брест. Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.

Ставки на футбольную встречу Динамо-Брест – Неман уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Свой последний матч клуб Динамо-Брест провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Динамо-Брест крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Последний матч футбольного клуба Неман прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Неман находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Неман в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Динамо-Брест – Неман, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Неман еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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