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Ислочь — Витебск прогноз специалиста на матч 21.06.17

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U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
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# Польша 19.06 21:45 по МСК. Швеция #
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Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
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# Акранес 19.06 22:15 по МСК. Фёлнир #
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U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
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# Сербия 20.06 19:00 по МСК. Македония #
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Беларусь футбол: Беларусь – Премьер Лига
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# Минск 20.06 19:30 по МСК. Городея #
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Ислочь — Витебск прогноз специалиста на матч 21.06.17

История противостояния Ислочь – Витебск длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Ислочь одержал 51 победу, а на счету ФК Витебск 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 21 июня и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Ислочь – Витебск, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

Футбольный клуб Ислочь в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Ислочь сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Ислочь выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Ислочь не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Витебск построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Витебск выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Ислочь – Витебск не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Ислочь – Витебск, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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