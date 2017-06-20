Универсидад Католика Кито — Ривер Плейт Эквадор прогноз и ставки от специалиста 21.06.17

История противостояния Универсидад Католика Кито – Ривер Плейт Эквадор длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Универсидад Католика Кито одержал 51 победу, а на счету ФК Ривер Плейт Эквадор 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 21 июня и по московскому времени его начало будет в 20:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Универсидад Католика Кито – Ривер Плейт Эквадор коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Универсидад Католика Кито слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Универсидад Католика Кито был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Универсидад Католика Кито выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ривер Плейт Эквадор уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ривер Плейт Эквадор практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ривер Плейт Эквадор демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Универсидад Католика Кито – Ривер Плейт Эквадор, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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