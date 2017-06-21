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|Польша
|19.06 21:45 по МСК.
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Продолжаем делать ставки на матчи молодежного Чемпионата Европы
|Акранес
|19.06 22:15 по МСК.
|Фёлнир
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|Сербия
|20.06 19:00 по МСК.
|Македония
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|Минск
|20.06 19:30 по МСК.
|Городея
Чемпионат Беларуси. В Минске одноименный клуб принимает "Городею"
В 20:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Макара – Эмелек, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 21.06.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Макара сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Макара – Эмелек, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Макара отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Макара еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Макара пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Последний матч футбольного клуба Эмелек прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Эмелек находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Эмелек в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Макара и Эмелек, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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