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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Аль-Ахли Триполи и КАПС Юнайтед. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб КАПС Юнайтед сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Аль-Ахли Триполи. Начало данной игры произойдет в 22:00 по московскому времени.
Футбольный клуб Аль-Ахли Триполи среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК КАПС Юнайтед выставили 3.87.
На своем поле футбольный клуб Аль-Ахли Триполи не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Аль-Ахли Триполи находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Аль-Ахли Триполи в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Последний матч футбольного клуба КАПС Юнайтед прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь КАПС Юнайтед находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК КАПС Юнайтед в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Аль-Ахли Триполи – КАПС Юнайтед, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК КАПС Юнайтед еще не разу не проигрывал в два мяча.
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