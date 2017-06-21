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Футболисты клуба Аль-Хиляль готовятся до 21-го июня, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Этуаль Сахель. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Аль-Хиляль – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Футбольный клуб Аль-Хиляль среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Этуаль Сахель выставили 3.87.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Аль-Хиляль не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Аль-Хиляль уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Этуаль Сахель сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Этуаль Сахель имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Этуаль Сахель покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
В футбольном поединке Аль-Хиляль – Этуаль Сахель эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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