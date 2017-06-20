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|20.06 19:00 по МСК.
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|Минск
|20.06 19:30 по МСК.
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21 июня, так как именно в этот день на поле сойдутся Унион Санта-Фе и Индепендьенте. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Индепендьенте сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Унион Санта-Фе. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Унион Санта-Фе – Индепендьенте коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
На своем поле футбольный клуб Унион Санта-Фе не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Унион Санта-Фе находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Унион Санта-Фе в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Последний матч футбольного клуба Индепендьенте прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Индепендьенте находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Индепендьенте в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
В матче Унион Санта-Фе – Индепендьенте довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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