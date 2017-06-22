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|20.06 19:00 по МСК.
|Македония
Продолжаем анализировать матчи молодежного Чемпионата Европы. На очереди поединок Сербия - Македония
|Минск
|20.06 19:30 по МСК.
|Городея
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В последнем противостоянии ЛДУ Кито – Барселона Гуаякиль свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 22.06.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб ЛДУ Кито обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок ЛДУ Кито – Барселона Гуаякиль коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
Футбольный клуб ЛДУ Кито в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что ЛДУ Кито сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома ЛДУ Кито выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб ЛДУ Кито не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Барселона Гуаякиль прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Барселона Гуаякиль находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Барселона Гуаякиль в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча ЛДУ Кито – Барселона Гуаякиль на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Барселона Гуаякиль, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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