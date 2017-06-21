Зенит (Рос) — ЦСКА София (Бог): прогноз, ставки букмекера на матч. 22.06.17

В последнем противостоянии Зенит (Рос) – ЦСКА София (Бог) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 22-го июня у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 13:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Зенит (Рос) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Ставки на футбольную встречу Зенит (Рос) – ЦСКА София (Бог) уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

На своем поле футбольный клуб Зенит (Рос) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Зенит (Рос) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Зенит (Рос) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После того, как футбольный клуб ЦСКА София (Бог) выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба ЦСКА София (Бог) удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Зенит (Рос) и ЦСКА София (Бог), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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