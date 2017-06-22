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Англия U21 — Польша U21: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.06.17

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U21 Чемпионат Европы футбол: U21 Чемпионат Европы
до начала:
# Германия 21.06 21:45 по МСК. Дания #
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Англия U21 — Польша U21: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.06.17

В последнем противостоянии Англия U21 – Польша U21 свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 22.06.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Англия U21 обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекеры считают фаворитом поединка Англия U21 – Польша U21 гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Англия U21 получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Англия U21 из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Англия U21 выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Англия U21 – Польша U21 у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Польша U21 пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Польша U21 находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Польша U21 намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Польша U21 в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Англия U21 и Польша U21, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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