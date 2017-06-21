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|Германия
|21.06 21:45 по МСК.
|Дания
Группа С молодежного Чемпионата Европы, Делаем ставку в матче Германия - Дания
22-го июня состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Атлетико Тукуман – Велес Сарсфилд. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Атлетико Тукуман, а вот игроки ФК Велес Сарсфилд смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.
Гости поединка Атлетико Тукуман – Велес Сарсфилд от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Атлетико Тукуман существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Атлетико Тукуман проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Атлетико Тукуман никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Последний матч футбольного клуба Велес Сарсфилд прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Велес Сарсфилд находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Велес Сарсфилд в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Атлетико Тукуман – Велес Сарсфилд встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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