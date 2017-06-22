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|Германия
|21.06 21:45 по МСК.
|Дания
Группа С молодежного Чемпионата Европы, Делаем ставку в матче Германия - Дания
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 22.06.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Бельграно и Ньюэллс Олд Бойс. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойс сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бельграно. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом поединка Бельграно – Ньюэллс Олд Бойс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.
По меркам национального чемпионата Бельграно это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Бельграно является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Бельграно пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
На выезде футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойс выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Ньюэллс Олд Бойс выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Ньюэллс Олд Бойс добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
В футбольном поединке Бельграно – Ньюэллс Олд Бойс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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