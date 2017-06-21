Фламенго — Шапекоэнсе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 23.06.17

История противостояния Фламенго – Шапекоэнсе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Фламенго одержал 51 победу, а на счету ФК Шапекоэнсе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 23 июня и по московскому времени его начало будет в 03:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Фламенго – Шапекоэнсе, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Фламенго существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Фламенго проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Фламенго никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Шапекоэнсе уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Шапекоэнсе практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Шапекоэнсе демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Фламенго – Шапекоэнсе, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Шапекоэнсе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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