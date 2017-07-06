Горица (Сло) — Ширак (Арм) прогноз специалиста на матч 06.07.17

06.07.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Горица (Сло) – Ширак (Арм). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Горица (Сло), а вот игроки ФК Ширак (Арм) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:30 по МСК.

Если футбольные клубы Горица (Сло) и Ширак (Арм) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Горица (Сло) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Горица (Сло) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Горица (Сло) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Ширак (Арм) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ширак (Арм) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ширак (Арм) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ширак (Арм) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Горица (Сло) – Ширак (Арм), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ширак (Арм) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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