Баллимина (Сир) — Одд (Нор): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 06.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Баллимина (Сир) и Одд (Нор). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Одд (Нор) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Баллимина (Сир). Начало данной игры произойдет в 21:45 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Баллимина (Сир) – Одд (Нор) можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Баллимина (Сир) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Баллимина (Сир) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Баллимина (Сир) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

В этом сезоне у футбольного клуба Одд (Нор) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Одд (Нор) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Одд (Нор) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Одд (Нор) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Хозяева матча Баллимина (Сир) – Одд (Нор) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Баллимина (Сир) больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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