Колрейн (Сир) — Хёугесунн (Нор): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 06.07.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Колрейн (Сир) – Хёугесунн (Нор), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06 июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Колрейн (Сир) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Поставить на хозяев матча Колрейн (Сир) – Хёугесунн (Нор) можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Колрейн (Сир) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Колрейн (Сир) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Колрейн (Сир) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Хёугесунн (Нор) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Хёугесунн (Нор) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Хёугесунн (Нор) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Колрейн (Сир) – Хёугесунн (Нор), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Хёугесунн (Нор) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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