Осиек (Хор) — УЕ Санта-Колома (Анд): прогноз, ставки букмекера на матч. 06.07.17

В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Осиек (Хор) – УЕ Санта-Колома (Анд), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06 июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Осиек (Хор) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Осиек (Хор) – УЕ Санта-Колома (Анд) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

В этом сезоне футбольный клуб Осиек (Хор) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Осиек (Хор) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Осиек (Хор) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб УЕ Санта-Колома (Анд) может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК УЕ Санта-Колома (Анд) надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но УЕ Санта-Колома (Анд) имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Осиек (Хор) – УЕ Санта-Колома (Анд) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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