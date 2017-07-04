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|АБЦ
|05.07 03:30 по МСК.
|Наутико
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|Гэлэкси
|05.07 05:30 по МСК.
|Солт Лэйк
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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
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|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
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|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 06-го июля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Шемрок Роверс (Ирл) и Стьярнан (Исл). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Шемрок Роверс (Ирл), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 22:00.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Шемрок Роверс (Ирл) – Стьярнан (Исл), занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.
На своем поле футбольный клуб Шемрок Роверс (Ирл) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Шемрок Роверс (Ирл) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Шемрок Роверс (Ирл) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Стьярнан (Исл) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Ставить на матч Шемрок Роверс (Ирл) – Стьярнан (Исл) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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