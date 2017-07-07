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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
|Дрогеда
|07.07 21:45 по МСК.
|Финн
Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
|Хабнарфьордюр
|07.07 22:15 по МСК.
|Викингур
Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
В последнем противостоянии Эмелек – Сан-Лоренсо свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 07.07.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Эмелек обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эмелек – Сан-Лоренсо определились с коэффициентами. На ФК Эмелек выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Эмелек на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Эмелек потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Эмелек в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Сан-Лоренсо может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Сан-Лоренсо надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Сан-Лоренсо имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Эмелек – Сан-Лоренсо являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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