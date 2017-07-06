Спорт Ресифи (Бра) — Арсенал Саранди (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 07.07.17

В последнем противостоянии Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 07-го июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Если футбольные клубы Спорт Ресифи (Бра) и Арсенал Саранди (Арг) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

Если раньше футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Спорт Ресифи (Бра) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Спорт Ресифи (Бра) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Сейчас футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Арсенал Саранди (Арг) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

На поединок Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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