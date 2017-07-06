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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
|Дрогеда
|07.07 21:45 по МСК.
|Финн
Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
|Хабнарфьордюр
|07.07 22:15 по МСК.
|Викингур
Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
В последнем противостоянии Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 07-го июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Если футбольные клубы Спорт Ресифи (Бра) и Арсенал Саранди (Арг) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.
Если раньше футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Спорт Ресифи (Бра) в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Спорт Ресифи (Бра) стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Сейчас футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Арсенал Саранди (Арг) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
На поединок Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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основатель проекта Betfaq