Регистрация

Спорт Ресифи (Бра) — Арсенал Саранди (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 07.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# ФК Лиепая 06.07 19:45 по МСК. Крузейдерс #
Открыть доступ

Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# FC Prishtina 06.07 21:00 по МСК. Норркёпинг #
Открыть доступ

В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Валюр 06.07 23:00 по МСК. Вентспилс #
Открыть доступ

Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
Открыть доступ

Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
Открыть доступ

Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Спорт Ресифи (Бра) — Арсенал Саранди (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 07.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Спорт Ресифи (Бра) и Арсенал Саранди (Арг) назначена на 07.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра). По Москве начало данной игры в 03:45.

В футбольном поединке Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Спорт Ресифи (Бра) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Спорт Ресифи (Бра) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Арсенал Саранди (Арг) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Арсенал Саранди (Арг) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Арсенал Саранди (Арг) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Арсенал Саранди (Арг).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Палестино (Чил) — Фламенго (Бра): прогноз, ставки букмекера на матч. 06.07.17
Орландо Сити — Торонто прогноз и ставки от специалиста 06.07.17
Вадуц (Лих) — Бала Таун (Уэл): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 06.07.17
Лиепая (Лат) — Крусейдерс (Сир) прогноз и ставки от специалиста 06.07.17
Флориана (Млт) — Црвена Звезда (Сер) прогноз и ставки от профессионала 06.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 