Спорт Ресифи (Бра) — Арсенал Саранди (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 07.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Спорт Ресифи (Бра) и Арсенал Саранди (Арг) назначена на 07.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра). По Москве начало данной игры в 03:45.

В футбольном поединке Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Спорт Ресифи (Бра) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Спорт Ресифи (Бра) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Арсенал Саранди (Арг) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Арсенал Саранди (Арг) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Арсенал Саранди (Арг) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Спорт Ресифи (Бра) – Арсенал Саранди (Арг), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Арсенал Саранди (Арг).

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