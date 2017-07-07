Оакли Кэннонс — Грин Гулли прогноз профессионала на матч 07.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 07.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Оакли Кэннонс и Грин Гулли. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Оакли Кэннонс, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 13:30.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Оакли Кэннонс – Грин Гулли неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Оакли Кэннонс получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Оакли Кэннонс из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Оакли Кэннонс выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Оакли Кэннонс – Грин Гулли у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Грин Гулли пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Грин Гулли находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Грин Гулли намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Грин Гулли в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Оакли Кэннонс – Грин Гулли лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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