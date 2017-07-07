Порт Мельбурн Шаркс — Паско Вейл: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 07.07.17

Футболисты клуба Порт Мельбурн Шаркс готовятся до 07.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Паско Вейл. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 13:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Порт Мельбурн Шаркс – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Порт Мельбурн Шаркс – Паско Вейл коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Порт Мельбурн Шаркс существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Порт Мельбурн Шаркс проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Порт Мельбурн Шаркс никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Паско Вейл сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Паско Вейл имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Паско Вейл покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Порт Мельбурн Шаркс – Паско Вейл на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Паско Вейл, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: