Тяньцзинь Сунцзян — Гуанчжоу Фули прогноз профессионала на матч 07.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Тяньцзинь Сунцзян и Гуанчжоу Фули назначена на 07-го июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян. По Москве начало данной игры в 14:35.

Ставки на футбольную встречу Тяньцзинь Сунцзян – Гуанчжоу Фули уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тяньцзинь Сунцзян еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тяньцзинь Сунцзян пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Гуанчжоу Фули пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гуанчжоу Фули находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гуанчжоу Фули намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гуанчжоу Фули в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Тяньцзинь Сунцзян – Гуанчжоу Фули предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тяньцзинь Сунцзян больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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