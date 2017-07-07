Аль-Хиляль (Суд) — Ферровиарио Бейра (Моз) прогноз профессионала на матч 07.07.17

В 20:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Аль-Хиляль (Суд) – Ферровиарио Бейра (Моз). Футбольный поединок запланировали на 07.07.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Самый большой коэффициент в матче Аль-Хиляль (Суд) – Ферровиарио Бейра (Моз) идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Аль-Хиляль (Суд) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Аль-Хиляль (Суд) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Аль-Хиляль (Суд) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Ферровиарио Бейра (Моз) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Ферровиарио Бейра (Моз) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Ферровиарио Бейра (Моз) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Ферровиарио Бейра (Моз) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Аль-Хиляль (Суд) – Ферровиарио Бейра (Моз), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ферровиарио Бейра (Моз) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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