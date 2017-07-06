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Гояс — Луверденсе: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.07.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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Гояс — Луверденсе: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 08-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Гояс и Луверденсе. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Луверденсе сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Гояс. Начало данной игры произойдет в 02:30 по московскому времени.

Гости поединка Гояс – Луверденсе от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гояс использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гояс, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гояс выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Последний матч футбольного клуба Луверденсе прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Луверденсе находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Луверденсе в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Гояс – Луверденсе, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Луверденсе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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