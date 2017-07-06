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Патриотас — Атлетико Уила прогноз профессионала на матч 08.07.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# ФК Лиепая 06.07 19:45 по МСК. Крузейдерс #
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Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
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# FC Prishtina 06.07 21:00 по МСК. Норркёпинг #
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# Валюр 06.07 23:00 по МСК. Вентспилс #
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Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
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# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Прогноз от наших экспертов
Патриотас — Атлетико Уила прогноз профессионала на матч 08.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 08 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Патриотас и Атлетико Уила. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Атлетико Уила сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Патриотас. Начало данной игры произойдет в 03:45 по московскому времени.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Патриотас – Атлетико Уила определились с коэффициентами. На ФК Патриотас выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

В этом сезоне футбольный клуб Патриотас только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Патриотас пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Патриотас хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

После того, как футбольный клуб Атлетико Уила выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Атлетико Уила удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Патриотас – Атлетико Уила, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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