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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
|Дерри
|06.07 21:45 по МСК.
|ФК Мидтюлланд
После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
|Дрогеда
|07.07 21:45 по МСК.
|Финн
Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
|Хабнарфьордюр
|07.07 22:15 по МСК.
|Викингур
Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
08-го июля 2017 года футбольному клубу ФК Токио на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Касима. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Самый большой коэффициент в матче ФК Токио – Касима идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба ФК Токио использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК ФК Токио, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб ФК Токио выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Касима постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке ФК Токио – Касима встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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