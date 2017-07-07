Регистрация

ФК Токио — Касима прогноз профессионала на матч 08.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# ФК Лиепая 06.07 19:45 по МСК. Крузейдерс #
Открыть доступ

Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# FC Prishtina 06.07 21:00 по МСК. Норркёпинг #
Открыть доступ

В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Дерри 06.07 21:45 по МСК. ФК Мидтюлланд #
Открыть доступ

После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Валюр 06.07 23:00 по МСК. Вентспилс #
Открыть доступ

Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
Открыть доступ

Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
Открыть доступ

Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
ФК Токио — Касима прогноз профессионала на матч 08.07.17

08-го июля 2017 года футбольному клубу ФК Токио на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Касима. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче ФК Токио – Касима идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба ФК Токио использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК ФК Токио, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб ФК Токио выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Касима постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке ФК Токио – Касима встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Тяньцзинь Сунцзян — Гуанчжоу Фули прогноз профессионала на матч 07.07.17
Инчхон Юнайтед — Тэгу прогноз специалиста на матч 08.07.17
Вестон Беарз — Мэйтланд прогноз профессионала на матч 08.07.17
Этуаль Сахель (Тун) — Аль-Меррейх (Суд) прогноз специалиста на матч 07.07.17
Пхохан Стилерс — Чоннам прогноз профессионала 08.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 