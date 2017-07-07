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Сибирь — Спартак Москва 2 прогноз профессионала на матч 08.07.17

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Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# ФК Лиепая 06.07 19:45 по МСК. Крузейдерс #
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Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# FC Prishtina 06.07 21:00 по МСК. Норркёпинг #
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В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Дерри 06.07 21:45 по МСК. ФК Мидтюлланд #
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После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Валюр 06.07 23:00 по МСК. Вентспилс #
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Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
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Прогноз от наших экспертов
Сибирь — Спартак Москва 2 прогноз профессионала на матч 08.07.17

История противостояния Сибирь – Спартак Москва 2 длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сибирь одержал 51 победу, а на счету ФК Спартак Москва 2 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 08-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 14:00.

Ставки на футбольную встречу Сибирь – Спартак Москва 2 уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.

На своем поле футбольный клуб Сибирь не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Сибирь находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Сибирь в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

На выезде футбольный клуб Спартак Москва 2 выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Спартак Москва 2 выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Спартак Москва 2 добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Сибирь – Спартак Москва 2, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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