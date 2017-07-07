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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
|Дерри
|06.07 21:45 по МСК.
|ФК Мидтюлланд
После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
|Дрогеда
|07.07 21:45 по МСК.
|Финн
Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
|Хабнарфьордюр
|07.07 22:15 по МСК.
|Викингур
Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 08 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Бэйцзин Гоань и Гуанчжоу Эвергранд. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бэйцзин Гоань. Начало данной игры произойдет в 14:35 по московскому времени.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Бэйцзин Гоань – Гуанчжоу Эвергранд практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Бэйцзин Гоань слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Бэйцзин Гоань был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Бэйцзин Гоань выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Гуанчжоу Эвергранд демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Гуанчжоу Эвергранд имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бэйцзин Гоань – Гуанчжоу Эвергранд, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Гуанчжоу Эвергранд.
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