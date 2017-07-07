Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Эвергранд прогноз и ставки от профессионала 08.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 08 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Бэйцзин Гоань и Гуанчжоу Эвергранд. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бэйцзин Гоань. Начало данной игры произойдет в 14:35 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Бэйцзин Гоань – Гуанчжоу Эвергранд практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Бэйцзин Гоань слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Бэйцзин Гоань был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Бэйцзин Гоань выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Гуанчжоу Эвергранд демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Гуанчжоу Эвергранд забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Гуанчжоу Эвергранд имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бэйцзин Гоань – Гуанчжоу Эвергранд, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Гуанчжоу Эвергранд.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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