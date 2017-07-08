Ляонин Хувин — Гуйчжоу Чжичэн прогноз специалиста на матч 08.07.17

Главный арбитр матча Ляонин Хувин – Гуйчжоу Чжичэн в 14:35 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 08 июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Гуйчжоу Чжичэн – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Ляонин Хувин – Гуйчжоу Чжичэн определились с коэффициентами. На ФК Ляонин Хувин выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Ляонин Хувин не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Ляонин Хувин уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Сейчас футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Гуйчжоу Чжичэн забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

В футбольном поединке Ляонин Хувин – Гуйчжоу Чжичэн эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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