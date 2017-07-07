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|ФК Лиепая
|06.07 19:45 по МСК.
|Крузейдерс
Ответный матч квалификации Лиги Европы. "Лиепая" попытается отыграться за поражение в Северной Ирландии
|FC Prishtina
|06.07 21:00 по МСК.
|Норркёпинг
В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
|Дерри
|06.07 21:45 по МСК.
|ФК Мидтюлланд
После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
|Валюр
|06.07 23:00 по МСК.
|Вентспилс
Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3!
|Дрогеда
|07.07 21:45 по МСК.
|Финн
Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
|Хабнарфьордюр
|07.07 22:15 по МСК.
|Викингур
Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Личная встреча между футбольными клубами Цзянсу Сайнти и Шанхай Шэньхуа назначена на 08 июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Цзянсу Сайнти. По Москве начало данной игры в 14:35.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Цзянсу Сайнти – Шанхай Шэньхуа практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Цзянсу Сайнти использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Цзянсу Сайнти, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Цзянсу Сайнти выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Шанхай Шэньхуа уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Шанхай Шэньхуа практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Шанхай Шэньхуа демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Так как хозяева поединка Цзянсу Сайнти – Шанхай Шэньхуа сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Цзянсу Сайнти.
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