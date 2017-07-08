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|06.07 21:00 по МСК.
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|06.07 21:45 по МСК.
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|06.07 23:00 по МСК.
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|07.07 21:45 по МСК.
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|07.07 22:15 по МСК.
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Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
В последнем противостоянии КуПС – ПС Кеми свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 08-го июля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 17:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб КуПС обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
В футбольном поединке КуПС – ПС Кеми букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.
Футбольный клуб КуПС в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что КуПС сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома КуПС выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб КуПС не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В этом сезоне у футбольного клуба ПС Кеми совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице ПС Кеми находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома ПС Кеми выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба ПС Кеми в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи КуПС – ПС Кеми, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК ПС Кеми.
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