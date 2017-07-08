Португалия U19 — Швеция U19 прогноз профессионала на матч 08.07.17

В 19:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Португалия U19 – Швеция U19, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 08-го июля 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Португалия U19 сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Футбольный клуб Португалия U19 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Швеция U19 выставили 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Португалия U19 получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Португалия U19 из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Португалия U19 выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Португалия U19 – Швеция U19 у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Швеция U19 уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Швеция U19 практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Швеция U19 демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Португалия U19 – Швеция U19, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Швеция U19.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: