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Чехия U19 — Грузия U19 прогноз профессионала 08.07.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# FC Prishtina 06.07 21:00 по МСК. Норркёпинг #
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В первом матче "Приштина" была разгромлена со счетом 0:5. Красноречивый результат. Чего же ожидать в ответной встрече?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Дерри 06.07 21:45 по МСК. ФК Мидтюлланд #
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После победы в Дании со счетом 6:1 ответная игра для "Мидтъюлланна" превращается в формальность. Но даже в этой формальности должны быть свои "законы"
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Валюр 06.07 23:00 по МСК. Вентспилс #
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Даем несколько рекомендаций по ставкам - вплоть до коэффициента 4.3! 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
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# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Прогноз от наших экспертов
Чехия U19 — Грузия U19 прогноз профессионала 08.07.17

История противостояния Чехия U19 – Грузия U19 длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Чехия U19 одержал 51 победу, а на счету ФК Грузия U19 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 08-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 19:00.

Самый большой коэффициент в матче Чехия U19 – Грузия U19 идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Чехия U19 слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Чехия U19 был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Чехия U19 выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Грузия U19 сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Грузия U19 имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Грузия U19 покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В матче Чехия U19 – Грузия U19 довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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