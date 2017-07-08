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Депортиво Мунисипаль — Спорт Уанкайо прогноз и ставки от профессионала 08.07.17

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Прогнозы на сегодня:
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Санта Круз 08.07 01:15 по МСК. Пелотас #
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Есть достойный вариант для ставки в бразильской Серии В!
Китай футбол: Китай – Супер Лига Китая
до начала:
# Жонгджи 08.07 14:35 по МСК. Хенан #
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Прогноз от наших экспертов
Депортиво Мунисипаль — Спорт Уанкайо прогноз и ставки от профессионала 08.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Депортиво Мунисипаль и Спорт Уанкайо назначена на 08.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Депортиво Мунисипаль. По Москве начало данной игры в 23:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Депортиво Мунисипаль – Спорт Уанкайо, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Депортиво Мунисипаль уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Депортиво Мунисипаль сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Депортиво Мунисипаль не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После того, как футбольный клуб Спорт Уанкайо выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Спорт Уанкайо удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Так как хозяева поединка Депортиво Мунисипаль – Спорт Уанкайо сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Депортиво Мунисипаль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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