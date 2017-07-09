Фуэрса Амарилья — Макара: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Эквадора 09.07.17

Футболисты клуба Фуэрса Амарилья готовятся до 09.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Макара. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Фуэрса Амарилья – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости поединка Фуэрса Амарилья – Макара от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

Футбольный клуб Фуэрса Амарилья в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Фуэрса Амарилья сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Фуэрса Амарилья выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Фуэрса Амарилья не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Макара построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Макара выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Фуэрса Амарилья – Макара не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Фуэрса Амарилья – Макара идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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