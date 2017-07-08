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Коринтианс — Понте-Прета: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 09.07.17

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Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
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Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
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Коринтианс — Понте-Прета: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 09.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Коринтианс и Понте-Прета назначена на 09 июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Коринтианс. По Москве начало данной игры в 01:00.

Поставить на хозяев матча Коринтианс – Понте-Прета можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Коринтианс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Коринтианс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Коринтианс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Понте-Прета может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Понте-Прета надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Понте-Прета имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Хозяева матча Коринтианс – Понте-Прета предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Коринтианс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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