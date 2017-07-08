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Депортиво Кали — Энвигадо прогноз профессионала 09.07.17

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Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
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Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
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Депортиво Кали — Энвигадо прогноз профессионала 09.07.17

В последнем противостоянии Депортиво Кали – Энвигадо свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 02:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Депортиво Кали обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Депортиво Кали – Энвигадо коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Депортиво Кали не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Депортиво Кали уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Футбольный клуб Энвигадо в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Энвигадо демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Энвигадо забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Энвигадо имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Между командами Депортиво Кали и Энвигадо всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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