Саншайн Коаст — Брисбен Страйкерс прогноз специалиста 09.07.17

Футболисты клуба Саншайн Коаст готовятся до 09-го июля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Брисбен Страйкерс. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 07:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Саншайн Коаст – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости футбольного поединка Саншайн Коаст – Брисбен Страйкерс получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Саншайн Коаст существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Саншайн Коаст проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Саншайн Коаст никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Брисбен Страйкерс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Брисбен Страйкерс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Брисбен Страйкерс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Брисбен Страйкерс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Саншайн Коаст – Брисбен Страйкерс, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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