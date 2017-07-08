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История противостояния Бродмидоу – Лэмбтон Джаффас длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Бродмидоу одержал 51 победу, а на счету ФК Лэмбтон Джаффас 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 07:30.
Поставить на хозяев матча Бродмидоу – Лэмбтон Джаффас можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бродмидоу существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бродмидоу проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бродмидоу никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Лэмбтон Джаффас может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Лэмбтон Джаффас надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Лэмбтон Джаффас имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Бродмидоу – Лэмбтон Джаффас встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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