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Футболисты клуба Чарльстоун Сити Блюз готовятся до 09-го июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Хэмилтон Олимпик. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 07:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Чарльстоун Сити Блюз – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Чарльстоун Сити Блюз – Хэмилтон Олимпик, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
Футбольный клуб Чарльстоун Сити Блюз в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Чарльстоун Сити Блюз сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Чарльстоун Сити Блюз выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Чарльстоун Сити Блюз не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
На выезде футбольный клуб Хэмилтон Олимпик выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Хэмилтон Олимпик выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Хэмилтон Олимпик добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Между командами Чарльстоун Сити Блюз и Хэмилтон Олимпик всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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