Чанчунь Ятай — Шанхай СИПГ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 09.07.17

В последнем противостоянии Чанчунь Ятай – Шанхай СИПГ свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09 июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 10:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Чанчунь Ятай обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Чанчунь Ятай – Шанхай СИПГ от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Чанчунь Ятай получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Чанчунь Ятай из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Чанчунь Ятай выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Чанчунь Ятай – Шанхай СИПГ у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Шанхай СИПГ сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Шанхай СИПГ имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Шанхай СИПГ покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Чанчунь Ятай – Шанхай СИПГ, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Шанхай СИПГ.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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