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Сувон Блюуингс — Чеджу Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.07.17

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Сувон Блюуингс — Чеджу Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.07.17

История противостояния Сувон Блюуингс – Чеджу Юнайтед длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сувон Блюуингс одержал 51 победу, а на счету ФК Чеджу Юнайтед 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 12:00.

В футбольном поединке Сувон Блюуингс – Чеджу Юнайтед букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.

В этом сезоне футбольный клуб Сувон Блюуингс только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Сувон Блюуингс пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Сувон Блюуингс хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Чеджу Юнайтед. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Чеджу Юнайтед продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Чеджу Юнайтед крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Сувон Блюуингс и Чеджу Юнайтед, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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