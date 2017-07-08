Тяньцзинь Тэда — Шаньдун Лунэн прогноз профессионала 09.07.17

В 14:35 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Тяньцзинь Тэда – Шаньдун Лунэн, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 09 июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Тяньцзинь Тэда сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Тяньцзинь Тэда – Шаньдун Лунэн идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тяньцзинь Тэда использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тяньцзинь Тэда, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тяньцзинь Тэда выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Шаньдун Лунэн имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Шаньдун Лунэн демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Шаньдун Лунэн продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Шаньдун Лунэн в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Тяньцзинь Тэда – Шаньдун Лунэн лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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