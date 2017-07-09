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Футболисты клуба Эльфсборг не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09-го июля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Норрчепинг – Эльфсборг идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 16:00 по МСК.
Самый большой коэффициент в матче Норрчепинг – Эльфсборг идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Норрчепинг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Норрчепинг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Норрчепинг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
За последние четыре недели футбольному клубу Эльфсборг пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Эльфсборг находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Эльфсборг намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Эльфсборг в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Так как хозяева поединка Норрчепинг – Эльфсборг сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Норрчепинг.
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