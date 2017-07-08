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Эстерсунд — Йёнчёпинг прогноз и ставки от специалиста 09.07.17

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Прогнозы на сегодня:
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Санта Круз 08.07 01:15 по МСК. Пелотас #
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Есть достойный вариант для ставки в бразильской Серии В!
Китай футбол: Китай – Супер Лига Китая
до начала:
# Жонгджи 08.07 14:35 по МСК. Хенан #
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Помогаем разобраться в тонкостях Чемпионата Китая и выделяем наиболее безопасный вариант для ставки
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Коринтианс 09.07 01:00 по МСК. Прета #
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Лидер бразильской Серии А "Коринтианс" принимает середняка "Понте Прета". Коэффициент на победу фаворита не самый серьезный. Что же тогда выбрать?
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Стабек 09.07 21:00 по МСК. Бранн #
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Прогноз от наших экспертов
Эстерсунд — Йёнчёпинг прогноз и ставки от специалиста 09.07.17

Футболисты клуба Йёнчёпинг не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09 июля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Эстерсунд – Йёнчёпинг идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 18:30 по МСК.

Гости футбольного поединка Эстерсунд – Йёнчёпинг получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Эстерсунд не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Эстерсунд уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Йёнчёпинг постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Эстерсунд – Йёнчёпинг, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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